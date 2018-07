Aegerter startete auf dem Sachsenring nur von Position 23 ins Rennen. Die "grosse Enttäuschung" über das misslungene Qualifying weckte beim Oberaargauer aber den Kampfgeist fürs neunte von 19 Saisonrennen. Dank gutem Start und zwei gestürzten Spitzenfahrern tauchte er in der dritten Runde schon in den Top 15 auf.

In der Folge fand Aegerter Unterschlupf in einer grossen Verfolgergruppe, die sich bis zu Position 7 erstreckte. Doch der KTM-Fahrer, der 2014 auf dem Circuit in Sachsen triumphiert hatte, konnte vor allem in der zweiten Rennhälfte nicht mehr zusetzen und musste sich als 14. mit zwei Punkten begnügen.

Im WM-Klassement nimmt Aegerter nach der ersten Saisonhälfte mit 24 Zählern nur die 16. Position ein. In Führung liegt weiterhin Francesco Bagnaia mit 148 Punkten. Der Italiener belegte auf dem Sachsenring nur den 12. Rang, nachdem er in der Startphase dem gestürzten Landsmann Mattia Pasini ausweichen musste und er dadurch fast ans Ende des Feldes zurückgefallen war.

Der Sieg im GP von Deutschland ging an den Südafrikaner Brad Binder (KTM), der in der mittleren Kategorie zum ersten Mal triumphierte.