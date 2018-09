Hamilton war um 0,319 Sekunden schneller als der überraschende Max Verstappen im Red Bull-Renault. Vorjahressieger Hamilton strebt am Sonntag beim Nachtrennen in Singapur seinen vierten Sieg an und würde damit mit seinem Titelkonkurrenten Sebastian Vettel gleichziehen.

Der Wahl-Thurgauer verlor in seinem Ferrari als Dritter bereits 0,613 Sekunden. Er liegt sieben Rennen vor Saisonende 30 Punkte hinter Weltmeister Hamilton. Neben Vettel steht Valtteri Bottas in der zweiten Reihe. Kimi Räikkönen im Ferrari wurde Fünfter, Daniel Ricciardo im Red Bull Sechster.

Die Sauber-Fahrer erreichten beide den zweiten Teil der Qualifikation und teilen sich am Sonntag die siebte Startreihe. Charles Leclerc, der ab der nächsten Saison bis 2022 bei Ferrari unter Vertrag steht, klassierte sich im 13. Rang. Der 20-jährige Monegasse war um 0,706 Sekunden schneller als sein direkt hinter ihm rangierter Teamkollege Marcus Ericsson. Der Schwede muss befürchten, dass er 2019 sein Cockpit an Ferrari-Nachwuchsfahrer Antonio Giovinazzi verlieren wird.

Singapur. Grand Prix von Singapur. Startaufstellung: 1 Lewis Hamilton (GBR), Mercedes, 1:36,015 (189,832 km/h). 2 Max Verstappen (NED), Red Bull-Renault, 0,319 Sekunden zurück. 3 Sebastian Vettel (GER), Ferrari, 0,613. 4 Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 0,687. 5 Kimi Räikkönen (FIN), Ferrari, 0,779. 6 Daniel Ricciardo (AUS), Red Bull-Renault, 0,981. 7 Sergio Perez (MEX), Racing Point Force India-Mercedes, 1,970. 8 Romain Grosjean (FRA/SUI), Haas-Ferrari, 2,305. 9 Esteban Ocon (FRA), Racing Point Force India-Mercedes, 2,350. 10 Nico Hülkenberg (GER), Renault, 2,572. - Nach dem zweiten Teil der Qualifikation ausgeschieden: 11 Fernando Alonso (ESP), McLaren-Renault. 12 Carlos Sainz (ESP), Renault. 13 Charles Leclerc (MON), Alfa Romeo Sauber-Ferrari. 14 Marcus Ericsson (SWE), Alfa Romeo Sauber-Ferrari. 15 Pierre Gasly (FRA), Toro Rosso-Honda. - Nach dem ersten Teil der Qualifikation ausgeschieden: 16 Kevin Magnussen (DEN), Haas-Ferrari. 17 Brendon Hartley (NZL), Toro Rosso-Honda. 18 Stoffel Vandoorne (BEL), McLaren-Renault. 19 Sergej Sirotkin (RUS), Williams-Mercedes. 20 Lance Stroll (CAN), Williams-Mercedes. - 20 Fahrer im Training.