Nun entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe, in welchem jeder Punkt hart umkämpft war. Beim Spielstand von 9:8 kam wie von Zauberhand der Zwischenspurt der Aussenseiterinnen, der in einem nie mehr gefährdeten 25:15 zugunsten von Sm’Aesch Pfeffingen gipfelte.

Nach diesem doch eher überraschenden Satzrückstand waren die Routiniers aus Bacau gefordert und schlugen gnadenlos zurück. Vor allem in der Blockarbeit und in der Felddefensive hatte Bacau jetzt Vorteile und lag beim zweiten technischen Time-Out des vierten Satzes mit 16:11 in Führung. Trotz heftiger Gegenwehr konnte Sm’Aesch diesen Rückstand nicht mehr wettmachen, sodass ein Tie-Break diesen Match entscheiden musste.

Hochspannung pur

Mit einem an der Seitenlinie immer lauter werdenden Bacau-Trainer wurde die Athmosphäre immer hektischer.Beim Seitenwechsel führte Sm’Aesch Pfeffingen noch mit 8:7, ehe der bessere Block aufseiten Bacaus dieses Spiel zugunsten der insgesamt glücklicheren Gäste entschied.

Ziemlich leer war dann auch nach der aufwühlenden Partie Madlaina Matter: «Nach der Überlegenheit im zweiten und dritten Satz haben wir es verpasst, den Sack zuzumachen und dadurch den Gegner zurück ins Spiel gebracht. Trotzdem, oder gerade deswegen, sind wir beim Rückspiel in zwei Wochen sicher nicht chancenlos.» Wenn das keine Kampfansage ist.