(fmü) Er wolle in Sachen Aufgebot schon heute alle Unsicherheiten klären, sagte Nati-Trainer Vladimir Petkovic an der Medienkonferenz in Luzern. Im 23-Mann-Kader habe es einige Veränderungen gegeben. Es kehren vier Spieler in die Nati zurück. Aufgeboten sind:

Torhüter : Yann Sommer, Yvon Mvogo, Jonas Omlin

: Yann Sommer, Yvon Mvogo, Jonas Omlin Verteidigung : Manuel Akanji, Loris Benito, Eray Cömert, Nico Elvedi, Michael Lang, Stephan Lichtsteiner, Kevin Mbabu, Ricardo Rodriguez, Fabian Schär

: Manuel Akanji, Loris Benito, Eray Cömert, Nico Elvedi, Michael Lang, Stephan Lichtsteiner, Kevin Mbabu, Ricardo Rodriguez, Fabian Schär Offensive: Josip Drmic, Breel Embolo, Remo Freuler, Mario Gavranovic, Admir Mehmedi, Haris Seferovic, Djibril Sow, Renato Steffen, Granit Xhaka, Denis Zakaria, Edimilson Fernandes

Captain bleibt Lichtsteiner. «Da ändert sich an der Reihenfolge nichts. Lichtsteiner - Xhaka - Shaqiri - Sommer», sagte Petkovic.