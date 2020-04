Mit einem Schwimmbecken auf der Terrasse: Wie die Triathletin Daniela Ryf jetzt trainiert

Weil sie während der Coronakrise in der Nähe von Familie und Freunden sein will, reiste die Solothurner Triathletin Daniela Ryf früher als geplant aus dem Trainingslager in Gran Canaria ab. Inzwischen sind in der Schweiz alle öffentlichen Schwimmbäder geschlossen. Das Bundesamt für Sport bot den Spitzensportlern an, in einem der nationalen Sportzentren in Tenero oder Magglingen zu trainieren. Doch inzwischen wurden auch diese Einrichtungen geschlossen. Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Sagte sich auch Daniela Ryf. Und stellte im Garten der Eltern ein Planschbecken auf. Oder zeigte sich beim Schwimmen in der Badewanne.



Doch nun hat die 32-Jährige die Flucht nach vorne ergriffen. Gegenüber dieser Zeitung erklärt Ryf, dass sie sich ein Schwimmbecken mit einer Gegenstromanlage gekauft hat. Das Becken steht nun auf ihrer Terrasse. Bisher trainierte Ryf im Freibad Zuchwil, das seit diesem Jahr über eine Traglufthalle verfügt, das auch in den Wintermonaten Trainings erlaubt, in auf angenehme 27 Grad Celsius temperiertem Wasser. Ryf spricht von einem Glücksfall, sie habe ein Ausstellungsmodell bei einem Anbieter in der Region erwerben können. Bereits eine Woche später wurde ihr die Anlage geliefert. Normalerweise beträgt die Lieferfrist drei Monate

In einem solchen Swim Spa trainiert Daniela Ryf