Die SRG teilte am Dienstagmittag mit, dass sie den CL-Final aus vertragsrechtlichen Gründen nicht live zeigen könne. Roland Mägerle, Leiter Business Unit Sport SRG und Leiter SRF Sport, sagt dazu: «Wir haben alles darangesetzt, um auch den Champions-League-Final live bei SRF zeigen zu können. Die SRG hat darum ein sehr gutes Angebot abgegeben. Mit den finanziellen Möglichkeiten der Swisscom konnten wir aber nicht mithalten.»

Die Champions League ist der bedeutendste Wettbewerb im europäischen Klub-Fussball. Die letzten Jahre konnte man sich den Final in der Schweiz jeweils auf SRF 2 anschauen – dieses Jahr nicht.

Mit dieser Preistreiberei kann und will die SRG nicht mithalten.

Teleclub zeigt das Finalspiel auf ihrem Sender Teleclub Zoom, der auch ausserhalb von Swisscom TV ohne zusätzliche Bezahlung geschaut werden kann.

Je ein Halbfinal auf SRF 2

Immerhin: Im Anschluss an die Pokalübergabe kann die SRG die Highlights der Partie sowie den Final in voller Länge ausstrahlen. Davon macht SRF gemäss der Mitteilung auch Gebrauch.

Zudem überträgt Radio SRF 3 das Endspiel in voller Länge live aus Madrid. Zuerst werden aber diese und nächste Woche die beiden Halbfinals Ajax Amsterdam gegen Tottenham Hotspur sowie FC Barcelona gegen den FC Liverpool ausgetragen. SRF 2 zeigt am Mittwoch das Hinspiel zwischen Barcelona und Liverpool, eine Woche später – ebenfalls am Mittwoch – das Rückspiel zwischen Tottenham und Ajax.

Der Final findet am Samstag, 1. Juni statt. Den Europa-League-Final zeigt SRF übrigens am 29. Mai ab 20.10 Uhr live und in voller Länge.