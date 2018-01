«Je mehr man weiss, umso mehr versteht man», sagt Weger, dem es bei seinem Hobby auch wichtig ist, «zwei, drei Stunden ganz für mich allein zu sein. Jeder Moment beim Fischen ist ein ganz spezieller Moment. Ich befinde mich dann in einer Art Traumwelt», sagt Weger.

Aber natürlich schätzt der Weltklassebiathlet auch das Drumherum, das Zusammensein mit den Kollegen, das Fachsimpeln, die lustigen Abende nach einem Angelausflug. Seine Ferien plant er meistens ums Fischen herum. Im letzten Sommer war Weger auf Island, im Frühling in Slowenien.

Auch der mächtige Yukon-River im Westen Kanadas, Gewässer in Norwegen, in Neuseeland oder auf Kuba gehörten in den letzten Jahren zu den Destinationen der Schweizer Olympiahoffnung.

Dem Tier das Leben schenken

Steht Benjamin Weger irgendwo in der Welt an einem Gewässer und fängt einen Fisch, dann ereignet sich Aussergewöhnliches. Der Biathlet befreit den Fisch vom Haken, an dem sich bewusst keine Widerhaken befinden, und setzt ihn zurück ins Wasser. Dem Tier das Leben zu schenken, ist für ihn ein bewusster Teil des Geschehens.

Nur in der Schweiz wird ihm dies nicht erlaubt, das Tierschutzgesetz verbietet das Freilassen von gefangenen Fischen. Dafür hat Benjamin Weger kein Verständnis. Ihm geht es bei seiner grossen Leidenschaft nicht darum, möglichst viele Fische zu fangen. Er freut sich an einem schönen Wurf der Angelschnur, sucht die Perfektion in der Ausführung.

Genauso wie beim Biathlon und hoffentlich wie in Pyeongchang. Nach seinen starken Leistungen in diesem Winter darf er bei den Olympischen Spielen sogar leise von einer Medaille träumen.

Etwas ist gewiss: Kaum haben Schnee und Eis die Berglandschaft in einen sanften Winterschlaf versetzt, träumt Benjamin Weger auch schon vom ersten Fliegenfischen im nächsten Frühling.

Und sollte es mit dem Exploit in Südkorea nicht klappen, dann weiss Weger, in welchen Gedanken er Trost findet. «Es ist halt nicht einfach nur ein Hobby», sagt der 27-Jährige. Nach zwei Stunden am Bach nimmt man ihm dies ohne Widerspruch ab.