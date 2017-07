Am Ende des Tages war in Rodez ein 570 m langer Anstieg mit durchschnittlich 9,6 Prozent Steigung zu bewältigen. Vor zwei Jahren hatte sich gleichenorts Greg van Avermaet im langgezogenen Bergauf-Sprint gegen Peter Sagan durchgesetzt. Der Slowake fiel allerdings dieses Mal nach seinem Ausschluss in der ersten Tour-Woche als Konkurrent aus.

Dafür unterstrich Michael Matthews seine starke Form. Der 26-jährige Australier vom Team Sunweb gewann zum zweiten Mal eine Tour-Etappe. Vor Jahresfrist hatte er in Revel vor Sagan und dem Norweger Edvald Boasson Hagen triumphiert. Letzterer klassierte sich auch in Rodez im 3. Rang. Matthews gelangen zuvor schon bei der Vuelta (3 Siege) und dem Giro (2) Tageserfolge.