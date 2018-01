Sein Sieg ist keine Überraschung. Fuchs gehörte zu den Top-Favoriten und er kündigte an, dass er in Basel um den Sieg reiten will. Der Druck auf ihm war immens und er wuchs sogar noch an. Schon im ersten Durchgang lag der Sohn von Thomas und Renata Fuchs in Führung. «Mir macht das nichts aus», sagt der strahlende Sieger nach seinem Triumph. «Ich habe vor der letzten Hürde gemerkt, dass es reicht und deshalb sogar noch einmal ein bisschen Tempo rausgenommen, um sicher über den Sprung und die Ziellinie zu kommen.»

Für ihn ist es der bisher wichtigste Triumph. Zwar hat Fuchs schon andere 5-Sterne-Events gewonnen, aber nicht einen Grand Prix vor Heimpublikum. Noch höher stuft er allerdings das Weltcup-Springen in zwei Wochen in Zürich ein. «Ich war dort schon als kleiner Bub mit dabei, habe immer gute Resultate rausgeritten. Es ist mein grosses Ziel auch in Zürich zu gewinnen», so Fuchs.

Basel bald Weltcup?

Wie in Basel wird er auch in Zürich mit Clooney antreten, seinem Paradepferd. Der zwölfjährige Wallach lässt Fuchs frohlocken: «Er ist eines der besten Pferde der Welt. Früher hatten wir noch Probleme mit der Schnelligkeit. Aber er wurde von Springen zu Springen schneller und unterdessen ist er extrem konstant und hat eine riesige Übersicht im Parcous.» Erst vor zwei Wochen hat Besitzer Luigi Baleri Clooney zur Gänze erworben und Mitbesitzerin Sabina Cartossi ausbezahlt. Wie hoch diese Zahlung ausfiel, darüber will niemand sprechen, mit Sicherheit aber kassierte Cartossi einen siebenstelligen Betrag.