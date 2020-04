Marc Lüthis genialster Schachzug – Florence Schelling kann besser werden als alle SCB-Sportchefs vor ihr

SCB-Manager Marc Lüthi (59) musste handeln. Ob nun Alex Chatelain für die völlig missglückte Saison verantwortlich ist oder nicht, spielt gar keine Rolle: Der Druck auf den Sportchef ist viel zu gross geworden. Um der grössten Fangemeinde ausserhalb der NHL und all seinen Werbekunden zu zeigen, dass nun ein sportlicher Ruck durch den SCB geht und dass die miserablen Leistungen Konsequenzen haben, blieb ihm gar nichts anderes übrig als den Sportchef auszuwechseln. Und weil er zu seinen Mitarbeitern loyal ist, bekommt Alex Chatelain einen neuen Job: Er ersetzt Lars Leuenberger – er wird Assistent des neuen, noch zu bestimmenden Cheftrainers - in der Position eines «strategischen Sportchefs». So weit so gut. Bei der Wahl des neuen Sportchefs ging es diesmal beim SCB natürlich in erster Linie um Kompetenz und Eignung für das hohe Amt. Aber eben auch um einen möglichst grossen Werbeeffekt. Um zu zeigen, dass nun alles besser wird. Im Idealfall kommt beides zusammen: Kompetenz und Werbeeffekt. Und genau das ist bei Florence Schelling der Fall. Ein weltweites Novum Wir leben zwar offiziell in Zeiten der Gleichberechtigung. Aber inoffiziell tun sich die meisten Branchen nach wie vor schwer mit Frauen in Führungspositionen. Noch immer heisst es zu oft: Oh, eine Frau ist Chefin! Statt: Na und, ist doch normal. Das gilt erst recht für die Männerwelt des Eishockeys mit einer ausgeprägten «Macho-Kultur.» Bis gestern gab es weltweit kein Profi-Hockeyklub, der die Leitung der Sportabteilung einer Frau überlässt.

Als U 18-Nationaltrainerin war sie nicht mehr genehm, weil sie – wie Gewährsleute berichten – mit ihrer starken Persönlichkeit das traute Leben im «Bundesamt für Hockeywesen» störte. Oder in einem Satz höflich gesagt: Die neue Sportchefin ist fachlich mindestens gleich gut wie ihr Vorgänger. Und um es unhöflich zu sagen: Sie ist fachlich ganz klar besser. Ein Entscheid, der für Schlagzeilen sorgt Dazu kommt der Werbeeffekt, der beim Hockey-Konzern SC Bern nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Denn kein anderes Hockeyunternehmen generiert so viele Werbeeinnahmen und hat ein so zahlreiches Publikum. Da kommt es auf die Aussenwahrnehmung eben auch an. Mit der Anstellung von Florence Schelling ist Marc Lüthi ein genialer Schachzug gelungen. Die ehemalige Nationaltorhüterin hat im Quadrat mehr internationale Kontakte und praktische Sporterfahrung als ihr Vorgänger. Sie hat sich in Nordamerika und in Schweden in den besten Frauenligen der Welt durchgesetzt und die Schweizerinnen beim olympischen Turnier von 2014 in Sotschi zur historisch-sensationellen Bronze-Medaille gehext.

Florence Schelling ab sofort als Sportchefin beim #SCBern. Lars Leuenberger bleibt Assistenztrainer und Alex Chatelain übernimmt den Aufbau des Bereich Analytics. Mehr dazu: https://t.co/9c4oixB8HJ pic.twitter.com/XGnAo7sSwd — SC Bern (@scbern_news) April 8, 2020