Es ist ein drückender Sommertag in Magglingen, am Stützpunkt der Schweizer Spitzensportler. Marc Gisin (31) kommt vom Mittagessen. Sein Körper ist unversehrt, seine Stimmung aufgeräumt. Gut sieben Monate sind seit seinem letzten Unfall vergangen. In der Weltcup-Abfahrt von Gröden stürzte er im Dezember auf brutale Weise. Fünf Tage lag er im künstlichen Koma. Er hatte Rippenbrüche, Verletzungen an der Hüfte, an der Lunge, an der Wirbelsäule und kaputte Zähne.

Wie würden Sie die vergangenen Jahre Ihrer Karriere beschreiben?

Marc Gisin: Es war eine extreme Achterbahnfahrt. Im Zwei-Jahres-Rhythmus ging es rauf und runter. Immer wenn die Zeit reif gewesen wäre, um ganz nach vorne zu fahren, folgte der ein Hammer. Doch ich will Verpasstem nicht nachtrauern, ich kann mich glücklich schätzen, dass ich immer wieder zurückkehren konnte.

Sie reden oft mit viel Ironie über Ihre Verletzungen. Ist das eine bewusste Strategie?

Vielleicht habe ich diesbezüglich tatsächlich eine Schraube locker. Nehmen wir das Beispiel des Sturzes von Kitzbühel 2015. Die Geschichte war für mich erledigt, dann taucht die posttraumatische Belastungsstörung auf. Das ist das Gravierendste, das ich je erlebt habe. In diesem Fall brauchte es ein wenig Ironie. Ich will es nicht ins Lächerliche ziehen, aber Humor ist hilfreicher, als zu hadern oder im Selbstmitleid zu versinken. Eine bewusste Strategie ist es dennoch nicht.

Nach dem Sturz von Gröden lagen Sie mehrere Tage im künstlichen Koma. In den sozialen Medien schrieben sie später, sie hätten ein «Powernap» gemacht. Wie kommen solche Witze im Umfeld an?

Meine Familie kennt mich ja. Das ist meine Art und Weise, wie ich auf Social Media interagiere, selbst in solchen Situationen. Ich glaube, für den Leser sind das positive Zeichen. Wenn Marc Gisin dumme Sprüche machen kann, muss es ihm ja wieder gut gehen.

Wussten Sie sofort, was passiert war, nachdem Sie aus dem Koma erwachten?

Die Erinnerungen waren sehr vage. Ich wachte auf – wie an einem gewöhnlichen Morgen. Doch die Wahrnehmung blieb speziell. Acht Wochen kam ich nicht aus diesem Halb-Delirium, als würde ein Filter auf der Welt liegen. Ich bekam natürlich sehr potente Medikamente verabreicht. Und als sie sukzessive abgesetzt wurden, hatte ich in den ersten Wochen beinahe Entzugserscheinungen.

Hat sie dieses anhaltende Delirium beunruhigt?

Es hat mich durchaus gestresst, weil ich mich zu fragen begann, ob dieses Gefühl je wieder verschwindet. Die acht Wochen waren eine lange Zeit. Doch ich funktionierte und ich konnte normal kommunizieren.

Ihr Sturz war für die ganze Familie enorm kräftezehrend. Ihre Schwester Michelle handelte sich Wochen später eine Verletzung ein und brach die Saison ab. Wann wurde ihnen bewusst, wie fest ihr Umfeld mitlitt?

Nachdem ich extubiert wurde, fragte ich in die Runde, was passiert sei. Sie zeigten mir den Sturz. Ich sagte im Spass: Was soll das? Liege ich wegen dem im Spital? Lasst mich nach Hause! Doch niemand lachte. Ich habe bald kapiert, was meine Eltern durchmachten. Wenn ich mich nun in sie hineinversetze, tut mir das unheimlich weh. Das ist wohl der schlimmste Aspekt des Sturzes. Auch für Michelle tat es mir leid. Sie ist ein sehr empathischer Mensch und sie machte sich grosse Sorgen. Michelle war auf gutem Weg, sie hätte eine Riesen-Saison hinlegen können. Ich will nicht sagen, ihre Verletzung ist meinem Sturz geschuldet, aber er spielte eine Rolle. Das emotional zu verarbeiten, ist nicht einfach (Macht eine Pause). Doch jetzt sind wir in Magglingen, alles ist gut.