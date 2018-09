Wenn Sie an die WM zurückdenken, was kommt Ihnen in den Sinn?

Leider als erstes der Tiefpunkt. Also, wie wir im Achtelfinal gegen Schweden verloren haben. Aber sehr bald danach denke ich auch daran, wie wir es geschafft haben, überhaupt in diesen Achtelfinal vorzustossen. Über alles gesehen war es ein tolles Turnier von uns. Ich selbst habe während des Turniers gar noch nicht realisiert, was für eine Riesensache diese WM eigentlich ist. Erst später, als ich zu Hause war und die Viertelfinals, Halbfinals und den Final sah, dachte ich manchmal: Da hätten wir ja vielleicht auch sein können. Das tut dann nochmals weh.

Das 0:1 gegen Schweden – wie häufig ist dieses Tor nach der WM noch vor dem inneren Auge aufgetaucht? Sie waren es, der den Ball unglücklich ins eigene Tor abgelenkt hat.