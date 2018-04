Es ist wie ein Theaterstück, was nach dem Spiel im Kabinengang aufgeführt wird. Titel: «Der Verlierer hat immer unrecht.» Der Trainer und ein paar Spieler werden einem Verhör unterzogen. Wie auf frischer Tat ertappte Delinquenten müssen sie sich gleich vor einer Gruppe von Verhörrichtern rechtfertigen, die ihnen Mikrofone und Aufnahmegeräte hinhalten.

Die ZSC Lions haben in Lugano soeben die dritten Finalpartie 0:3 verloren. Trainer Hans Kossmann hat sich einiger Vergehen schuldig gemacht. Er wird gefragt, warum er Drew Shore, der beim 5:4 n. V. im Hallenstadion ein Tor und zwei Assists produziert hatte, durch Pascal Pelletier ersetzt habe. Pelletier ist in Lugano eine offensive Nullnummer.

Er wird auch gefragt, warum er den jungen Verteidiger Tim Berni (18) ruhen liess und erstmals in diesem Final den Veteran schlechthin, Mathias Seger (40), gebracht habe. Seger geht mit einer Minus-2-Bilanz vom Eis.

Hans Kossmann bleibt ruhig und gelassen.Er hat auf die Fragen keine Antworten. Nur die üblichen Floskeln. Er sagt, er werde nun wohl am Mittwoch wieder Shore bringen. Aber als nachgefragt wird, ob also am Mittwoch wieder Shore spielen werde, mag er keine Bestätigung liefern.