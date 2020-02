«Lügenkultur» – Klinsmann rechnet mit Ex-Verein Hertha BSC gnadenlos ab

(sid) Es ist wohl die härteste Generalabrechnung in der Geschichte der Fussball-Bundesliga, mit der Jürgen Klinsmann bei Hertha BSC ein Beben ausgelöst hat. 15 Tage nach seinem überraschenden Rücktritt attackierte der Ex-Trainer Führung und Spieler des Klubs gnadenlos. Herthas Manager Michael Preetz bezeichnete die Vorwürfe als «perfide» und «widerlich» und schloss juristische Konsequenzen nicht aus.

«Die Geschäftsleitung muss sofort komplett ausgetauscht werden», forderte Klinsmann in seinem Tagebuch, das die «Sport Bild» veröffentlicht hatte. In dem Schreiben, das angeblich für Sponsoren und Partner aufgesetzt worden war, bemängelte Klinsmann, dass es im Klub «jahrelange katastrophale Versäumnisse von Michael Preetz in allen Bereichen, die mit Leistungssport zusammenhängen», gegeben habe.