Im K6 waren jeweils zwei Limmattaler Turnerinnen wie Turner im Einsatz. Yves Strässle (TV Urdorf) zeigte einen soliden Wettkampf und überzeugte insbesondere an den Ringen und am Sprung. Mit einer Gesamtpunktzahl von 44.70 Punkten und dem 14. Schlussrang verpasste er zwar die Auszeichnungen deutlich, qualifizierte sich aber dennoch dank einer guten Saison für die Schweizermeisterschaften anfangs November.

Für Basil Geistlich vom TV Weiningen galt es am Kantonalfinal noch einmal ernst. Er musste einen sehr guten Wettkampf zeigen, um sich noch für die Einzel-SM zu qualifizieren. Auch er zeigte an den Ringen wie auch am Sprung zwei gute Darbietungen, blieb aber am Schluss einen Zehntel hinter Yves zurück und wurde 15. Somit war es auch an diesem Samstag so knapp, wie es die ganze Saison schon war und Basil wird als Ersatz an die Schweizermeisterschaften mitfahren.

Auch Turnerinnen stark

Bei den Turnerinnen starteten im K6 die Urdorferinnen Kim Kober und Rebekka Steiner. Kim zeigte an allen vier Geräten ihre Souveränität und erreichte mit dem 7. Rang die letzte Auszeichnung. Auch sie konnte sich für die Schweizermeisterschaften qualifizieren und freute sich riesig.