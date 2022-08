Der ZSC trainiert wieder: «Haben was gutzumachen von letzter Saison»

Letzte Woche standen noch Fitness- und Medizin-Tests an, ab Montag gehts für die ZSC Lions wieder auf dem Eis zur Sache: Der Vizemeister hat die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet. Für diese will man gerüstet sein – schliesslich bezieht der Verein in Altstetten bald sein eigenes Stadion.