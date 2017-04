Renato Bellotti, Head Coach der obersten Urdorfer Damenmannschaft, und Reto Nigg, Spielleiter beim Tennisclub Weihermatt Urdorf (TCW), haben hektische Wochen hinter sich. Verantwortlich dafür war der Entscheid von Swiss Tennis, die erste TCW-Damenmannschaft von der Nationalliga C in die Nationalliga B aufsteigen zu lassen. Dies nachdem sich das Team des TC Hörnli Kreuzlingen zurückgezogen hatte.

Damit gehören die Urdorferinnen in dieser Saison, die nächstes Wochenende startet, zu den elf besten Schweizer Damenteams. Erstmals in der 49-jährigen Geschichte des Clubs bestreitet eine NLB-Damenmannschaft den Interclub. Und das mit einem Team, das vor zehn Jahren in der 3. Liga startete.

Nun ist die Mannschaft in neue Sphären vorgedrungen. Denn auf NLB-Niveau mischen vor allem junge Profispielerinnen mit. Dennoch war für Bellotti und Nigg klar, dass der TC Weihermatt Urdorf dieses Wagnis eingehen soll. Denn damit sollen Spielerinnen belohnt werden, die trotz verlockenden Angeboten stets dem TCW die Treue gehalten haben.