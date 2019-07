Der Grasshopper Club Zürich hat einen oft geäusserten Wunsch seiner Fans erfüllt: Beim traditionellen blau-weissen Heimtrikot ist die Farbaufteilung wieder wie früher. Das heisst: Bei der rechten, blauen Brust hat es weisse Ärmel. Und an die linke, weisse Brust schliessen blaue Ärmel an. In der vergangenen Saison – der Abstiegssaison – schlossen an die blaue Brust blaue Ärmel und an die weisse Brust weisse Ärmel an; ganz entgegen der Tradition. In dieser Hinsicht ist der Rekordmeister nun also wieder zurück bei der Tradition.

Gleichwohl gibt es einen Wermutstropfen für die Fans: Der Rücken ist nach wie vor fast ganz in Weiss gehalten. In früheren Zeiten war jeweils auch der Rücken je zur Hälfte blau und weiss. So wie er heute beim FC Basel je zur Hälfte blau und rot ist. Viele GC-Fans würden sich eine klare blau-weisse Aufteilung auf dem Rücken wieder zurückwünschen. Vor jeder Saison ist das im GC-Fanforum ein Thema.

In eben diesem Forum wurde bereits das neue Auswärts-Trikot gelobt. Dieses ist in Schwarz gehalten. Diagonal übers Trikot verlaufen ein blauer und ein weisser Streifen. Eine Hommage ans Zürcher Wappen. Ebenfalls neu gestaltet sind die Goalie-Leibchen: Sie sind neu in gelber Farbe. Die neuen Trikots haben die GC-Spieler Nassim Ben Khalifa, Veroljub Salatic und Mirko Salvi auch auf einem Video auf Instagram präsentiert.