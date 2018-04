Limmattaler Meisterschaft im Streethandball

Thomas Wüthrich, Kinderhandball Leiter im Vorstand des HC Dietikon-Urdorf und an diesem Tag engagierter Coach an der Seitenlinie: „Mir gefällt an diesem Turnier die Spielfreude der Kinder und das Mitfiebern der Klassenlehrer, Begleitpersonen und Eltern. Den ganzen Tag herrschte eine sensationelle, positive Stimmung in der Halle.“