Die kantonalen Gerätemeisterschaften wurden dieses Jahr an zwei verschiedenen Orten ausgetragen. Einerseits turnten alle K1 – K4 Turner/innen (also die Jugendkategorien) in Rafz und die Aktivkategorien K5 – 7/D/H turnten in Dietlikon. Während es für die unteren Kategorien der Saisonabschluss war, turnten die oberen Kategorien um Qualifikationspunkte für die Schweizermeisterschaften.