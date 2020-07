In der Judo Schule Nippon werden junge Sportler zu jungen Trainern

Bald 25 Jahre ist es her, dass Tim Hartmann und Sandra Derron in einem Zeitungsinserat zum Judotraining einluden. Zwei Neugierige Kinder erscheinen damals im Training. Dieses findet noch angegliedert an einer Thaibox-Schule statt. Inzwischen hat die Judo Schule Nippon über 300 Mitglieder, 27 Kurse pro Woche und drei Standorte. Das Training ist primär für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene ausgelegt.

Vereinssteckbrief Judo Schule Nippon Name des Vereins: Judo Schule Nippon Basel

Gründungsdatum: 1. September 1996

Anzahl Mitglieder 2019: 300

Vereinsfarben: rot-schwarz

Heimstätte: Dojo Blotzheimerstrasse

Grösste Rivalen: Die Judovereine aus Morges, Uster und Brugg.

Grösste Erfolge: 36 Schweizer Meistertitel seit 2006

Bekannte (Ex-)Mitglieder: U.a. die Basler NachwuchssportlerInnen des Jahres Florian Droux (2012), Alina Lengweiler (2013) und Yannic Johner (2019)

Vereinsmotto: Judo - Sport und Lebensschule

Tim Hartmann, Psychologe, Sportlehrer und Sportwissenschaftler, welcher auch in Magglingen arbeitet, sagt: «Judo ist eine breite Sportart, die auch koordinativ sehr interessant ist. Gerade junge Kinder bekommen dadurch eine breite Basis. Wir machen sehr viel mit diesem Kindersportgedanken.» Deshalb ist die Philosophie: Altersgerechtes Judotraining mit dem Ziel einer ganzheitlichen körperlichen und geistigen Entwicklung. Diese altersgerechte Bewegungsausbildung ist auch der Grund, wieso der Grossteil der Mitglieder eher im Breitensport anzugliedern ist. «Wir haben viele Kinder, die vielleicht ein oder zwei, vielleicht drei Jahre Judo machen und dann wechseln. Und das ist auch okay, weil sie eine gute und breite Basis mitbekommen haben. Beispielsweise haben sie gelernt, richtig zu fallen», erklärt Hartmann. «Natürlich habe ich aber sehr Freude, wenn sie es bis zum schwarzen Gürtel durchziehen», fügt er lachend hinzu.

Trotz der Breitensportförderung gibt es auch einige Spitzenathleten in der Judo Schule Nippon. «Es gibt eine kleine Gruppe, die sehr gut und intensiv für Wettkämpfe trainiert», sagt Hartmann. Und das mit Erfolg: Ganze 36 Schweizermeistertitel konnten seit 2006 gesammelt werden. Gerade Talente aus der Region können gefördert werden. So gab es in den letzten Jahren drei Athleten aus der Nippon Schule, welche zum Basler Nachwuchssportler beziehungsweise der Nachwuchssportlerin des Jahres gewählt wurden: Florian Droux (2012), Alina Lengweiler (2013) und Yannic Johner (2019).

Aline Lengweiler

Die heute 24-jährige Alina Lengweiler ist zwölffache Schweizermeisterin und J+S Leiterin Jugendsport. Obwohl sie selbst von Montag bis Freitag zwei Mal täglich und jeden Samstag im Leistungssportzentrum in Brugg trainiert, leitet sie jeden Freitag noch drei Trainings in der Blotzheimerstrasse. «Als ich etwa 15 Jahre alt war, begann ich als Assistenztrainerin. Dann habe ich den J+S Grundkurs und die Weiterbildung gemacht und habe dann die drei Trainings am Freitag selbst übernommen», erzählt Lengweiler. Nebst Alina leitet auch der achtfache Schweizermeister Florian Droux Trainings - sowohl in der Judoschule Nippon, als auch für das Kantonalkader vom Judo beider Basel. «Mit 16 gab ich die ersten Trainings als Assistenztrainer und vor vier Jahren habe ich dann die Wettkampfgruppe übernommen», erzählt der 26-Jährige.

Florian Droux

Tim Hartmann ist stolz darauf, dass viele der Nachwuchsathleten ins Trainerteam einsteigen (siehe Interview unten). Und auch die zwei Nachwuchssportler sind glücklich bei ihrem Verein: «Ich bin bei Nippon gross geworden und bekomme alle Unterstützung, die ich brauche», sagt Lengweiler. Trainerbesuch mit dem Velo – aus St. Gallen Nebst den vielen Erfolgen kann die Judo Schule Nippon auch auf einen sehr verrückten Besuch zurückblicken. Der österreichische Judotrainer Franz Kofler, hat sich nämlich zum Ziel gesetzt, in weltweit 1000 Judoclubs und -schulen 1000 Trainings zu geben und damit ein Buch zu füllen. Alle Wegstrecken absolviert er dabei mit dem Velo, wodurch er schliesslich auf fast 60000 Kilometer kommen wird.

Franz Kofler

2019 war er bei seiner Reise durch die Schweiz auch zu Besuch in der Judo Schule Nippon. Er war von St. Gallen mit dem Velo nach Basel geradelt und abends faszinierte er die jungen Judokas mit seinem Wissen im Training. Kofler erinnert sich gerne daran: «In der Schweiz gibt es wunderbares Judo. Es ist eine super Kameradschaft untereinander. An den Abend bei Nippon erinnere ich mich noch gut. Nippon ist ein toller Verein und Tim Hartmann ein sehr innovativer Trainer.» Noch immer ist er in regem Austausch mit den Vereinen in der Schweiz: «Während der Coronazeit haben wir online eine Challenge mit dem Obi (Judogürtel) gemacht. Dabei mussten gewisse Übungen mit dem Obi so schnell wie möglich absolviert und davon ein Video eingereicht werden. Durch solche Onlinegeschichten sind wir immer wieder im Austausch miteinander.»

Bis jetzt hat der 62-Jährige schon über 200 Judoclubs und 450 Judotrainings besucht. Bevor er in zweieinhalb Jahren pensioniert wird, möchte er die 1000 voll machen. Das gefüllte Buch möchte er dann mit dem Velo nach Japan fahren. Für das Gelingen des zehnjährigen Projekts fehlen aber noch einige Trainings mit dem Namen «Matte der Freundschaft». Mit diesem Projekt möchte Franz Kofler auch zeigen, dass Judo mehr ist als nur ein Sport. Die Judokas sollen die Werte Hilfsbereitschaft, Wertschätzung, Selbstdisziplin, Freundschaft, Höflichkeit, Ehrlichkeit, Respekt, Geduld und Demut leben. So sieht das auch Tim Hartmann: «Wir leben das Vereinsmotto: Judo – Sport und Lebensschule.» Interview mit Tim Hartmann, Gründer und technischer Leiter bei der Judo Schule Nippon

Tim Hartmann: «Die jungen Trainer sind Vorbilder für die Kleinen»