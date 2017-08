Schlag von Federer kopiert

Allzu hohe Erwartungen hat Flückiger in diesem Jahr jedoch nicht, da er sich nicht so gut vorbereiten konnte. «Ich hoffe einfach, dass ich die erste Runde überstehe», sagt der Federer-Fan, der sich von seinem Vorbild einen spektakulären Schlag abgeschaut hat: den Tweener, den Schlag durch die Beine, den Federer zeigt, wenn er am Netz steht, mit einem hohen Ball des Gegners überlistet wird und zurückrennen muss, um den Ball noch zu erwischen. «Er gelingt mir aber nicht immer», fügt Flückiger hinzu.

Ebenfalls Fan von Roger Federer ist Mara Koch. Und die Zwölfjährige hat offenbar dieselbe Siegermentalität wie der Superstar. Denn sie hat in der Kategorie der Juniorinnen das Turnier zweimal gewonnen: 2014 und 2015. Und das bei erst drei Teilnahmen. «Viele haben mir nach den beiden Turniersiegen gratuliert», sagt sie. «Ich war auch stolz, das geschafft zu haben. Es ist eine schöne Erinnerung.»

Für die als R7 klassierte Koch ist das Turnier auch ein Wiedersehen mit Gegnerinnen, mit denen sie befreundet ist. Sie sieht darin auch einen Nachteil: «Das macht es schwieriger, weil man dann erst recht gewinnen möchte.»

Mit den Siegen hat es für Koch im vergangenen Jahr bis zum Final geklappt. Am Ende wurde sie Zweite. In diesem Jahr hat sich das Nachwuchstalent aus Boppelsen das Ziel gesetzt, das Turnier wieder zu gewinnen – zumindest bei den Juniorinnen. Denn Koch startet dieses Jahr auch bei den Aktiven. «Dort ist es mein Ziel, alles zu geben», sagt sie. «Und es wäre cool, ein Spiel zu gewinnen.» Am liebsten auf der Anlage des TC Harlachen, jenes Clubs, in dem sie auch Mitglied ist.