So mancher wird sich beim FC Dietikon gefreut haben, als das Los den Limmattalern für die erste Hauptrunde des Schweizer Cups den FC Lugano bescherte. Dass ein Team aus der Super League auf der Dornau vorbeischaut, ist nicht alltäglich. Am Sonntag, 19. August, wird es aber wieder einmal so weit sein. Dann dürfte der ein oder andere in Erinnerungen schwelgen. Denn der FC Dietikon hat in seiner mittlerweile 110-jährigen Geschichte schon manch legendäres Cupspiel gegen Teams aus der höchsten Spielklasse bestritten. Einige waren regelrechte Krimis und gingen nur äusserst knapp verloren, andere waren bereits nach wenigen Minuten entschieden. Etwa jenes gegen den FC Basel im Jahr 1929. In der zweiten Runde ging es damals gegen die Bebbi. Für die Limmattaler, die ein Jahr später in die 2. Liga aufsteigen sollten, gab es an diesem Tag nichts zu holen. Gleich mit 0:10 wurden sie nach Hause geschickt. Dennoch fand man in der Presse lobende Worte für den Aussenseiter. Besonders Arthur Hess hatte es dem Berichterstatter angetan, wie in der Vereinschronik nachzulesen ist. «Die Basler sind von uns begeistert. In ihren Reihen spielten vier aktive Internationale. Hess wollten sie kapern, er blieb uns jedoch treu. Bravo Arthur!»

Wesentlich knapper ging das Spiel gegen den FC Luzern aus. Auch wenn die Partie im Jahr 1958 vor 3500 Zuschauern auf der Allmend – der FC Dietikon verzichtete auf das Heimrecht – wenig ansehnlich war, wie das «Luzerner Tagblatt» monierte. Das lag allerdings weniger an den Limmattalern, sondern am Heimteam. «Die Zuschauer erlebten phasenweise eine planlose Kickerei. Die Hauptschuld muss man nicht dem sympathischen Erstligaklub Dietikon in die Schuhe schieben, sondern unserem reputierten Stadtklub, der zweifellos den Gegner unterschätzte und sich praktisch nie zu einer Einheit fand», hiess es im Matchbericht. Dennoch resultierte eine 2:4-Niederlage für die Limmattaler. Sie erhielten vom Reporter gar Lob für ihre Spielweise. «Erfreulicherweise verlegte sich Dietikon nicht auf eine sture Defensivtaktik, sondern griff immer wieder keck an, sodass kein einseitiges Spiel auf ein Tor entstand.» Zwei knappe Spiele gegen GC Bereits zwei Jahre nach dem Aufeinandertreffen mit den Luzernern wartete wieder ein grosser Brocken auf den FC Dietikon. Dieses Mal verzichteten die Limmattaler nicht auf ihr Heimrecht, und so verfolgten gegen 2000 Zuschauer den Cup-Kracher gegen GC. Es war eine Partie, die beinahe mit einer Sensation geendet hätte. Bis zehn Minuten vor Schluss führten die Dietiker, nachdem sie in der 23. Minute unglücklich durch einen Treffer von GC-Stürmer Giuliano Robbiani in Rückstand geraten waren. Doch «Dietikon liess sich durch den Verlusttreffer nicht verdriessen, startete immer wieder zu Gegenangriffen und hielt die Partie ziemlich offen», wie es in der «NZZ» hiess. Zum Ausgleich vor der Pause sollte es dennoch nicht mehr reichen.