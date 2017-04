Am Ende wurde es dann doch noch brutal für Schlieren an diesem Sonntagmittag vor eigenem Publikum. In den letzten Minuten des Spiels gegen Oetwil-Geroldswil fingen sie sich zwei Treffer ein, Raul Marcella und Daniel Marquart hatten für die Gäste getroffen. 0:5 lautete damit das aus Schlieremer Sicht deprimierende Ergebnis. «Das ist eine herbe Niederlage», gestand Schlierens Torhüter Marco Amore.

Ihm hatten es die Schlieremer zu verdanken, dass sie nicht noch höher verloren hatten. Amore rettete vor allem in der zweiten Halbzeit immer wieder gegen die munter nach vorne spielenden Gäste, die schon in der ersten Hälfte einen nummerischen Vorteil bekommen hatten: Nach nicht mal 20 Minuten hatte sich Schlierens Verteidiger Raphael Drobi als letzter Mann ein Foul an der Strafraumgrenze geleistet. Dem Schiedsrichter blieb keine andere Wahl, als ihn vom Platz zu stellen. «Die rote Karte war berechtigt», meinte Amore, und auch Schlierens Trainer Luigi Bello schloss sich dieser Einschätzung an. Den anschliessenden Freistoss zirkelte Emanuele Kälin in die linke Ecke – 1:0 für Oetwil-Geroldswil.

Danach nutzten die Gäste ihre Überzahl und erspielten sich immer wieder gute Torchancen. Nach einer halben Stunde wurden sie für ihre Bemühungen belohnt. Christian Geiger verwertete einen Abpraller zum 2:0. «Sehr wichtig war aber das 3:0», meinte der Torschütze. Der dritte Treffer für Oetwil-Geroldswil, den Geiger nach 50 Minuten mit einem Querpass auf Torschütze Luca Kälin selbst vorbereitet hatte, bedeutete tatsächlich die Vorentscheidung in diesem unterhaltsamen Spiel, in dem Schlieren den Gästen zwar Paroli bot, aber nie wirklich gefährden konnte. Am gefährlichsten war noch Salvatore Lombardos Pfostenschuss kurz vor dem Halbzeitpfiff, aber ansonsten blieben die Hausherren offensiv weitgehend harmlos. «Wir konnten phasenweise gut mithalten», befand Amore, «haben aber zu viele Fehler gemacht. So gesehen geht das Resultat auch in dieser Höhe in Ordnung.»