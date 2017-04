Gemeinsam nehmen die fünf Teamkollegen ein Abenteuer in Angriff, welches im Tennisclub Schlieren schon lange keine Mannschaft mehr erleben durfte. Überhaupt ist es für Limmattaler Clubs eine Seltenheit, mit einem Team in der höchsten Liga vertreten zu sein. In der aktuellen Saison ist dies neben Schlieren nirgends der Fall.

Neuerung im Doppel

Vorbereitet auf die Saison haben sich die fünf Schlieremer Teamkollegen diesen Winter nicht viel anders als in früheren Jahren. Mit einer Ausnahme. «Wir haben unter Anleitung von Danny Freundlieb regelmässig Doppel trainiert», so Keller. Das unter anderem mit Blick auf die neue Regel, die in den Doppelpartien zum Tragen kommt. Bei «Einstand» wird nur noch ein entscheidender Punkt gespielt, wobei die Rückschläger wählen, ob sie den Aufschlag auf der rechten oder linken Hälfte des Spielfeldes annehmen. Das Doppel, das diesen entscheidenden Punkt macht, gewinnt das Game.

Neu ist für die Schlieremer nicht nur diese Regel, auch gegen den Grossteil ihrer Gegner in dieser Saison dürften sie zuvor noch nie gespielt haben. Doch gerade das mache den Reiz dieser Spielzeit aus, findet Keller. «Man trifft auf die Spieler, denen man normalerweise an Turnieren in der Region nicht begegnet», sagt der Captain. Er hoffe deshalb auf viele gute Partien.

Egal wie diese ausfallen werden, auf ein gutes Glas Wein werden die Limmattaler nach ihren Spielen nicht verzichten. Als Weinredaktor der «NZZ am Sonntag» ist der Captain persönlich dafür besorgt. «Nach jeder Saison offeriere ich eine Magnumflasche. Die Qualität des Inhalts ist abhängig vom Abschneiden der Mannschaft», sagt Keller. Um im Team mitzuspielen, sei es deshalb keine schlechte Voraussetzung, wenn man einem guten Glas nicht abgeneigt sei.

Denn bei allem sportlichen Ehrgeiz soll die Kameradschaft in der Mannschaft im Vordergrund stehen. «Wenn wir absteigen sollten, wird niemand etwas sagen», so Keller. Andererseits: «Alles was besser ist als der Abstieg, ist super.» Das dürfte wohl auch für den Wein gelten.