Liga-CEO Claudius Schäfer fordert wegen Corona-Krise: «Wir wollen Hilfe von Bund und Uefa»

Wie viele Stunden haben Sie die letzten Tage geschlafen?

Claudius Schäfer: Viel weniger als sonst. Ich schlafe sonst gut, auch wenn ich unter Druck bin. Aber die Diskussionen um das Corona-Virus haben Formen angenommen, die mich vom frühen Morgen bis zum späten Abend fordern.

Sie beschäftigen sich mit möglichen Szenarien. Darüber befinden die Vereine am 16. März, falls sich die Situation verschärft. Was macht das mit Ihnen als Mensch?

Natürlich macht man sich Gedanken – auch private. Und bezüglich des Fussballs beunruhigt mich diese Ungewissheit schon. Zu den Szenarien können wir derzeit aber noch nicht viel sagen. Wir haben sogleich einen Krisenstab gebildet und gehen gezielt vor.

Sie haben bekanntgegeben, dass Sie den Bund anfragen möchten bezüglich Subventionen.

Den Begriff Subventionen ist mir wohl in den Mund gelegt worden. Ich habe davon gesprochen, dass sich die Situation in eine Richtung entwickelt, in der es bei vielen Vereinen sehr schnell ans Eingemachte geht. Noch 13 Meisterschaftsspiele pro Verein müssten durchgeführt werden. Wenn man weiss, dass in der Schweiz Ticketingeinnahmen bei einigen Vereinen über 40 Prozent der Einnahmen ausmachen, kann man die Rechnung schnell machen. Die Vereine werden vor grosse finanzielle Probleme gestellt. Es ist in meiner Verantwortung als Liga-CEO, dass ich solche Probleme auch in Richtung Bund anspreche und sage, dass wir uns Unterstützung wünschen.

Wenn es darum geht, dass der Bund dem Spitzenfussball Geld geben soll, stehen die Chancen schlecht.

Ich habe selber auch private Rückmeldungen bekommen, dass Spieler Ferraris oder ähnliches fahren würden und nun der Bund unterstützen soll. Aber man muss wissen: Bei den Vereinen geht es nicht nur um die Spieler, die in den meisten Fällen übrigens alles andere als hoch bezahlt sind. Alleine durch die Super League werden 3300 Stellen generiert. Die Zahl ist vergleichbar mit einer mittleren Kantonalbank.

Haben Sie Gelegenheit, direkt mit dem Bundesrat zu sprechen?

Wir haben uns mit dem Eishockey zusammengeschlossen und lassen uns beraten, wie wir am besten vorgehen möchten. Wichtig ist, dass wir es sauber und seriös aufgleisen. Es geht auch darum, dass nicht irgendwelche Vorurteile in die Entscheidung einfliessen.

Wenn diese Hilfe nicht kommt: Wie schlimm stünde es um die Vereine, wenn im Worst-Case- Szenario die Meisterschaft abgebrochen werden müsste?

Das Worst-Case-Szenario wäre schon früher erreicht. Dann nämlich, wenn wir Geisterspiele austragen müssten. Den Vereinen fallen Einnahmen weg, die Ausgaben bleiben hoch. Es stellen sich viele Fragen, die wir sauber abklären müssen. Klar ist: Schon nur die Geisterspiele würden die Schweizer Liga vor eine Herkulesaufgabe stellen.

Kein Fussball am Wochenende. Blutet Ihnen derzeit ihr Fan-Herz?

Wenn man sich vorstellt, dass der Fussball vor leeren Rängen oder gar nicht mehr stattfinden würde, dann blutet mein Herz natürlich. Nur muss das Ganze auch in Relation gesetzt werden. Das Wichtigste ist, dass wir in der Schweiz die schwierige Situation in den Griff bekommen und dass solche Massnahmen rasch nicht mehr nötig sind.

In den meisten europäischen Ligen läuft der Spielbetrieb einfach weiter. Wie kann es sein, dass in Freiburg gespielt wird und in Basel nicht?

Das kann ich nicht beurteilen. Der Bundesrat hat seine Entscheidung getroffen, er wird genug gute Informationen gehabt haben. Dies zu kritisieren, steht mir nicht zu. Am Anfang gab aus anderen Ländern eher mitleidige Rückmeldungen. Das hat sich geändert. In Italien gibt es nun Geisterspiele, in Israel sind nur noch 5000 Zuschauer zugelassen. Viele andere Verbände und Ligen fragen mich um Rat, da ihnen auch solche Unterbrüche drohen. Weitere Länder werden mit solchen Massnahmen nachziehen.