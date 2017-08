Am 1. März wurde Kendricks militärisch befördert, am 24. Juni sportlich. Mit dem ersten und bisher einzigen 6-Meter-Sprung in seiner Karriere. «Willkommen im Club, Bruder!», schrieb ihm Freund Lavillenie dazu.

Von Mädchen bezwungen

Sam Kendricks Weg in die Leichtathletik war vorgezeichnet. Sein Vater Scott trainierte das örtliche High-School-Team. Er sei aber weder besonders schnell noch kräftig gewesen. «Aber ich war bereit, rasch und beharrlich zu lernen. Deshalb wählte ich eine Disziplin mit einer grossen technischen Komponente aus», sagt Kendricks. Auch wenn an seiner Schule vorwiegend Mädchen mit dem Stab trainierten und sie ihn am Anfang reihenweise schlugen. Doch Kendricks ging seinen Weg, stets begleitet von seinem Vater.

Der Leutnant, der rund eine Woche pro Monat für sein Land dient, zeichnet sich beim Wettkampf durch eine Eigenheit aus. Im Vergleich zu Lavillenie oder da Silva benutzt er einen rund 35 Zentimeter kürzeren Stab. Dies macht er mit einem technisch besseren Absprung wett.