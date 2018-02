Dass Enzo den Weg in die Fussballprovinz gefunden hat, ist Trainer Fabio Celestini zu verdanken und ein kleines Antrittsgeschenk an Ineos, den neuen Besitzer von Lausanne-Sport.Ein Zidane auf der Pontaise! Viele Augen werden auf den jungen Mann gerichtet sein und die Fans sich fragen, ob auch er diese tollen Pirouetten beherrsche, die zum Markenzeichen des Papas geworden sind.

Als Enzo noch klein war und in Madrid lebte, ging er in die gleiche Schule wie der Sohn von Celestini. Dieser war damals Profi bei Getafe, und zwischen den beiden benachbarten Familien entstand eine Freundschaft.

Mit dem Sohn strenger

Dass der älteste von Zidanes vier Söhnen viele Jahre später einmal in der Schweiz fussballerisch unter die Fittiche von Celestini kommen würde, war damals natürlich nicht abzusehen. Denn Enzo, der schon als Vierjähriger in der Kinderabteilung von Juventus Turin gekickt hatte, sollte einmal in die Fussstapfen seines Vaters treten.