Leipzig im Halbfinale, Atletico draussen: Tyler Adams Lucky Punch bringt die Bullen unter die letzten Vier

Das Märchen von RB Leipzig nimmt seinen Lauf. Nach einem 2:1-Sieg über Atlético Madrid in ihrem allerersten K.o-Spiel in der Champions League stehen die Deutschen beim Finalturnier in Lissabon im Halbfinal. Dort treffen sie am Dienstag auf Paris Saint-Germain mit dem deutschen Trainer Thomas Tuchel.

In einer ausgeglichenen Partie schoss sechs Minuten nach der Pause ausgerechnet der Spanier Dani Olmo gegen seine Landsleute das 1:0. Die perfekte Flanke hatte der Österreicher Marcel Sabitzer geschlagen. Zwar glich das eingewechselte 126-Millionen-Euro Talent João Felix mit einem gegen Lukas Klostermann selbst herausgeholten Foulpenalty aus (71.) und Atlético schien dem Sieg nun plötzlich viel näher. Doch der amerikanische Joker Tyler Adams schaffte zwei Minuten vor Schluss mit einem abgefälschten Schuss den Lucky Punch für die Sachsen. «Ich bin eigentlich nicht der Torjäger. Ich wollte da sein, wenn ich gebraucht werde. Es macht mich stolz, was uns gelungen ist. Jeder hat alles gegeben», sagte Matchwinner Adams.

Ein Märchen ist die Erfolgsgeschichte Leipzigs zweifellos. Als Atlético vor zehn Jahren die Europa League gewann, spielte der RasenBallsport (der Name mit der Abkürzung RB steht für die Brausemarke Red Bull, weil in Deutschland ein Vereinsname zu Werbezwecken nicht gestattet ist) noch in der fünften deutschen Liga, und als die Spanier 2014 im Final der Champion League gegen Real Madrid standen, war Leipzig erst drittklassig.

Der Erfolg ohne den Toptorschützen Werner

Und nun stehen die Bullen bei ihrer erst zweiten Teilnahme in der Königsklasse bereits im Halbfinal. Was umso erstaunlicher ist, als sie dies gegen die Colchoneros (Matratzenmacher) ohne Timo Werner erreichten. Der 34-fache Pflichtspieltorschütze dieser Saison hat bereits zu Chelsea gewechselt und auf die Endphase in der Champions League verzichtet Überdies waren die Madrilenen mit breiter Brust angereist, da sie seit 18 Spielen nicht mehr verloren hatten. Letztmals war ihnen dies am 1. Februar im Stadtderby gegen Real widerfahren.