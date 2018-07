In einer Woche beginnen in Berlin die Europameisterschaften. Gut 40 Schweizer Athletinnen und Athleten werden am Start sein. Das sind primär aus Verletzungsgründen weniger als vor zwei Jahren in Amsterdam (48) und 2014 in Zürich (53). Trotzdem markiert der Auftritt in der deutschen Hauptstadt eine weitere Episode in der jüngsten Erfolgsgeschichte der Schweizer Leichtathletik.

In rund zehn Disziplinen gehören Schweizer zu den Anwärtern auf einen Podestplatz, teilweise stehen die Vertreter von Swiss Athletic sogar als Favoriten am Start – etwa in der Sprintstaffel der Frauen. Dabei fehlen in Berlin mit Kariem Hussein, Noemi Zbären oder Nicole Büchler drei heisse Eisen.

Das definitive Aufgebot erfolgt am Montag. Die «Schweiz am Wochenende» hat im Vorfeld der EM zehn Aushängeschildern die Aufgabe gestellt, in Form einer Staffel einen Mitstreiter zu charakterisieren. Und dabei neckische Details erfahren. Oder wussten Sie, wer die Rätselkönigin im Team ist? Wer den bequemen Weg vorzieht? Wer in Zukunft nicht zu schlagen ist? Oder wen man ganz einfach gern haben muss?

Die Schweizer Leichtathleten haben an Europameisterschaften seit 1934 sechs Gold-, zehn Silber- und zwölf Bronzemedaille gewonnen. Nie aber waren sie erfolgreicher als vor zwei Jahren in Amsterdam, als man fünf Podestplätze eroberte. Diese Bilanz in Berlin noch einmal zu toppen, ist ein hohes Ziel. Unmöglich erscheint es nicht.