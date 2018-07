Die 17-jährige Bernerin stellte dabei in 2:01,29 Minuten einen weiteren Schweizer U20-Rekord auf.

Sclabas drückte ihren erst am Vortag in den Halbfinals aufgestellten Schweizer U20-Rekord (2:02,12) um bemerkenswerte 83 Hundertstelsekunden. Damit unterbot sie die Limite für die EM vom August in Berlin 2:02,50) erneut deutlich.

Sie gewann nach dem Zehnkämpfer Simon Ehammer (TV Herisau) die zweite Bronzemedaille für das Schweizer U20-Team in Tampere und die achte Schweizer Medaille an einer U20-WM.

Vor ihnen reüssierten Andre Bucher (1500 m), Anita Weyermann (1500 und 3000 m), Sabrina Altermatt (100 m Hürden), Noemi Zbären (100 m Hürden) und Angelica Moser (Stab).