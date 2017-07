Die Seeländerin überquerte bei schwierigen Bedingungen im ersten Anlauf 4,40 m, scheiterte danach jedoch an der Höhe von 4,55 m. Am Sonntag in London hatte die erste Schweizer Siegerin an einem Diamond-League-Meeting mit 4,73 m eine persönliche Saisonbestleistung aufgestellt. Der Sieg in Luzern ging an Olga Mullina, die unter neutraler Flagge startete.

Im Hürdensprint der Frauen verpasste Noemi Zbären die WM-Limite (12,98 Sekunden) deutlich. Die Emmentalerin wurde in 13,44 gestoppt.