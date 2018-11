Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat am Freitag bekannt gegeben, dass die Nachanalysen der Dopingproben von den Sommerspielen 2012 in London fortgesetzt werden. Nicht mitgeteilt hat das IOC, dass bereits wieder acht positive Proben gefunden wurden. Damit steigt die Zahl der nachträglich des Dopings überführten Athleten auf insgesamt 56 an.