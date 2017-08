Kambundji belegte in ihrer Vorlaufserie in 22,86 Sekunden hinter der Amerikanerin Kimberlyn Duncan ebenso den 2. Platz wie Atcho, die sich in ihrem Vorlauf in 23,09 Sekunden nur der Ivorerin Marie-Josée Ta Lou, der WM-Zweiten über 100 m, geschlagen geben musste.

Kambundji strebt am Donnerstag über die lange Sprintstrecke den Einzug in den Final an, nachdem sie diesen über 100 m als Gesamt-10. knapp verpasst hat. Vor zwei Jahren belegte die 25-jährige Bernerin an der WM in Peking Platz 10 über 200 m.

Pech bekundete Cornelia Halbheer, die in ihrer Vorlaufserie nur Vierte wurde und die Qualifikation für den Halbfinal um eine Hundertstelsekunde verpasste.

Mehrere Athletinnen verzichteten auf einen Start. Die Prominenteste der Abwesenden war Tori Bowie, die Weltmeisterin über 100 m aus den USA. Mit Michelle-Lee Ahye aus Trinidad und Tobago erklärte eine weitere Anwärterin auf einen Finalplatz Forfait.