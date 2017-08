Die 25-jährige Bernerin belegte in ihrer Vorlaufserie in 22,86 Sekunden hinter der Amerikanerin Kimberlyn Duncan den 2. Platz und qualifizierte sich damit direkt für die nächste Runde vom Donnerstag.

Kambundji strebt über die lange Sprintstrecke den Einzug in den Final an, nachdem sie diesen über 100 m als Gesamt-10. knapp verpasst hat. Vor zwei Jahren belegte sie an der WM in Peking Platz 10 über 200 m.

Ebenfalls noch im Vorlauf über 200 m im Einsatz stehen werden Sarah Atcho und Cornelia Halbheer.