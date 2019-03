Der Internationale Sportgerichtshof (CAS) in Lausanne entscheidet in den nächsten Tagen, ob der Leichtathletik-Weltverband einen maximalen Testosteronwert für die Frauenkategorie einführen darf.

Seit 2016 hat Semenya über ihre Paradestrecke kein Rennen mehr verloren. Seit die Südafrikanerin ab 2009 an internationalen Rennen startet – und gewinnt –, versucht die Leichtathletik, dieses Dilemma zu lösen. Man bot sie zum umstrittenen Sextest auf. Der damalige Generalsekretär des Weltverbandes setzte sich mit dem Satz «Es ist klar, dass sie eine Frau ist, aber vielleicht nicht zu 100 Prozent» in die Nesseln. Ein Startverbot für Semenya wurde schnell wieder aufgehoben.

Um was geht es diesmal? Frauen mit einem zu hohen Anteil des Sexualhormons Testosteron geniessen in vielen Sportarten gemäss wissenschaftlichen Studien einen entscheidenden Vorteil. Das Paradebeispiel aus der Leichtathletik ist die dreifache Weltmeisterin und zweifache Olympiasiegerin Caster Semenya aus Südafrika. Die 800-m-Läuferin ist intersexuell. Die 28-Jährige ist ohne Eierstöcke, dafür mit gegen innen gewachsenen Hoden auf die Welt gekommen. Diese produzieren ein Vielfaches des für Frauen üblichen Hormons Testosteron. Das macht sie für ihre Konkurrentinnen wie die Schweizerin Selina Büchel schier unbezwingbar.

Gerüchte über «falsche Frauen» im Starterfeld verfolgen die Leichtathletik seit Jahrzehnten. Den Höhepunkt der Diskriminierung erlebten die Athletinnen an den Europameisterschaften 1966 in Budapest, wo sich alle Starterinnen nackt vor Ärztinnen präsentieren mussten. Die Ankündigung dieses Verfahrens bewirkte, dass gleich fünf Weltrekordhalterinnen den Titelkämpfen fernblieben. Dieser Ansatz wurde ab den Olympischen Spielen 1972 in München zugunsten eines Chromatintests aufgegeben. 1200 Sportlerinnen wurden darauf getestet, ob in ihrem Blut etwas anderes als die für Frauen üblichen XX-Chromosomen zu finden ist. Drei Frauen bestanden den als unzuverlässig kritisierten Test nicht.

Die verzweifelte Suche nach einer fairen Lösung entwickelte sich in den letzten Jahren zur eigentlichen «Lex Semenya». Im Jahr 2011 führte der Leichtathletik-Weltverband die Hyperandrogenismus-Verordnung ein. Diese untersagte Sportlerinnen mit zu viel Testosteron, an Wettkämpfen teilzunehmen. Semenya musste ihren Testosteronspiegel mit Medikamenten senken. Während mehrere russischen Konkurrentinnen ihre körperlichen Leistungen damals mit Doping verbesserten, wurde Semenya der entgegengesetzte Effekt aufgezwungen. Sie war in der Folge mehrere Sekunden langsamer.

Die intersexuelle indische Sprinterin Dutee Chand legte 2014 beim Sportgericht Berufung gegen die Gültigkeit der Bestimmungen ein. Die Lausanner Richter setzten die Verordnung aus und verlangten vom Leichtathletikverband wissenschaftliche Beweise, dass hyperandrogene Frauen aufgrund ihrer höheren Testosteronspiegel tatsächlich einen Leistungsvorteil aufweisen. Im April 2018 veröffentlichte der Weltverband eine neue Verordnung auf Basis aktualisierter Studien. Nun war es Caster Semenya selber, die mit Unterstützung des südafrikanischen Landesverbandes Einspruch erhob.