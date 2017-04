Nur die Britin Paula Radcliffe war 2003 in London bei ihrem Weltrekordlauf in 2:15:25 Stunden schneller gewesen. Radcliffe profitierte damals allerdings durch die Tempovorgabe der Männer. Keitanys 2:17:01 bilden nun den Marathon-Rekord in einem reinen Frauenrennen.

Im Lauf der Männer setzte sich der Kenianer Daniel Wanjiru in 2:05:49 Stunden durch. Er widerstand der Aufholjagd des Äthiopiers Kenenisa Bekele und rettete acht Sekunden Vorsprung ins Ziel. Bekele hatte im September 2016 in Berlin (2:03:03) den Weltrekord nur um sechs Sekunden verpasst.

Mit Manuela Schär und Marcel Hug erreichten zwei Schweizer Behindertensportler einen Podestplatz. Die 32-jährige Luzernerin, die zuletzt in Boston gewonnen hatte, setzte sich in 1:39:57 Stunden mit über viereinhalb Minuten Vorsprung durch. Hug hingegen konnte seinen Sieg von Boston nicht bestätigten. Der Brite David Weir zog auf den letzten Metern am Thurgauer vorbei.