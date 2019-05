Lea Sprunger, Veronica Vancardo, Fanette Humair und Yasmin Giger liefen im Final in 3:32,32 Minuten in den 7. Rang. Obschon das Schweizer Quartett betreffend Klassierung die Erwartungen erfüllt hat, ist die gelaufene Zeit eine leise Enttäuschung. Im Vorlauf vom Samstag waren die Schweizerinnen in 3:29,15 Minuten noch um über 3 Sekunden schneller unterwegs gewesen.

Trösten dürfen sich die Schweizerinnen damit, dass selbst die starke Leistung vom Samstag im Final nicht zu einer besseren Platzierung gereicht hätte. Und damit, dass trotz des ausbleibenden Exploit am Sonntag das Hauptziel in Japan erreicht wurde: Dank dem 7. Platz qualifizierte sich die Staffel für die Weltmeisterschaften in Doha (27. September bis 6. Oktober). Den Sieg im schnellen Rennen über die 4x400 m sicherte sich Europameister Polen in 3:27,49 vor den USA und den überraschenden Italienerinnen.