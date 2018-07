Knapp zwei Wochen vor Beginn der Europameisterschaften in Berlin, dem Höhepunkt der Saison, erklärte Hussein sein Forfait für die kontinentalen Titelkämpfe, an denen er nach Gold 2014 vor zwei Jahren in Amsterdam Bronze geholt hatte. Auch danach wird der 29-jährige Thurgauer keine Wettkämpfe mehr bestreiten, da er sich auf das Staatsexamen bei seinem Medizin-Studium konzentrieren will.

Der WM-Finalist von 2017 in London hatte bereits während des ganzen Jahres mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Ein Muskelfaserriss, den er sich im Trainingslager in Südafrika zugezogen hatte, verhinderte einen Start in der Hallen-Saison, Schmerzen im Beckenbereich liessen in den letzten Wochen nur ein reduziertes Training zu. Sein einziges Rennen in diesem Jahr bestritt Hussein zum Auftakt der Diamond League im Mai in Doha, wo er schwache 51,40 Sekunden lief.

Husseins nächstes sportliches Ziel sind die Weltmeisterschaften 2019 in Doha.