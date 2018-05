Die 25-jährige Bernerin wurde in einem stark besetzten Feld in 22,72 Sekunden gestoppt, womit sie drei Zehntelsekunden über ihrer persönlichen Bestleistung über die halbe Bahnrunde blieb.

Den Sieg sicherte sich auf überlegene Weise Shaunae Miller-Uibo von den Bahamas in 22,06 Sekunden. Die letztjährige WM-Dritte verwies bei leichtem Gegenwind die niederländische Weltmeisterin Dafne Schippers (22,34) und die Jamaikanerin Shericka Jackson (22,36) auf die weiteren Podestplätze.

Für Kambundji, die diesjährige Hallen-WM-Dritte über 60 m, war es beim zweiten Diamond-League-Meeting in dieser Saison bereits der zweite Einsatz. In der vergangenen Woche war sie in Doha über 100 m mit 11,17 Sekunden in die Freiluft-Saison gestartet.