Damit dürfen sie in Berlin im Bett bleiben, wenn die Gegnerschaft die Vorläufe bestreitet, und erst im Halbfinal ins Geschehen eingreifen. Dies zudem auf den bevorzugten mittleren Bahnen, gerade in der Kurve über 200 m ein Vorteil.

Arbeiten am mentalen Profil

Die Kurve will Alex Wilson in Berlin deutlich schneller laufen. Er ist überzeugt, dass dies möglich ist. Erst im nun folgenden zweiwöchigen Trainingslager in London werde so richtig an der Schnelligkeit gearbeitet, erklärt der 27-jährige Basler. Sein extra nach Zofingen gereister Trainer Clarence Callender sieht für das Feintuning indes andere Prioritäten. «Wir arbeiten an seinem mentalen Profil», sagt der Brite.