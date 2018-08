Gefahren lauern in verschiedenster Hinsicht, etwa bei einer Überbelastung oder der Ermüdung. Es gibt viele Beispiele von Athleten, die sich durch einen Aufenthalt in der Höhe nicht in Form, sondern ausser Form gebracht haben. Der norwegische Langlaufstar Petter Northug etwa übertrieb es im Sommer vor den Olympischen Spielen derart, dass er quasi die gesamte Saison abschreiben musste.

Ein zweites Feld der Zusammenarbeit besteht bei der Begleitung von Höhentrainingslagern. Heyer sagt, dass sehr viele seiner Läufer vor der EM in Berlin mindestens vier Wochen in der Höhe waren: Selina Büchel, Fabienne Schlumpf, Julien Wanders, Jan Hochstrasser und 80 Prozent der Schweizer Marathon-Teilnehmer. Selbst wenn das Höhentraining längst zum guten Ton fast jedes Ausdauersportlers gehört, so weist der Nationaltrainer darauf hin, «dass diese Form des Trainings ein Risikodarstellt. Denn es ist eine sehr komplexe Formel».

Die Auswertung liefert in zweierlei Hinsicht nützliche Daten. Einerseits werden die aktuellen individuellen Trainingszonen ermittelt. Dies hilft Athleten und Trainern bei der Trainingsplanung. Andererseits ergibt sich ein präzises Bild des aktuellen Leistungsniveaus. Wo genau steht ein Athlet in seiner Ausdauerkapazität? Dank der jahrelangen Anwendung verfügen die Magglinger Wissenschafter über sehr viele Daten. «Es ergeben sich so spannende Möglichkeiten für Quervergleiche», sagt Trösch.

Severin Trösch arbeitet in der Task Force mit. Eine grosse Herausforderung in Tokio werden die extremen klimatischen Bedingungen mit grosser Hitze und hoher Luftfeuchtigkeit sein. Die EHSM hat deshalb im Velodrome in Grenchen ein Hitzelabor errichtet, das diese Bedingungen künstlich erzeugt und die Reaktion des Körpers darauf testet. Sportler absolvieren dort wissenschaftlich begleitete Trainings, auch ein aktueller EM-Teilnehmer von Berlin war bereits im Labor. «Wir wollen daraus sinnvolle Massnahmen in der Wettkampfvorbereitung ableiten und für jeden Athleten eine optimale individuelle Strategie definieren», sagt Trösch. Denn nicht jeder Körper reagiert gleich auf äussere Einflüsse.

Eine Badewanne auf der Rennstrecke

Louis Heyer sagt, dass man dank den ersten Erkenntnissen aus dem Hitzelabor kleine spezifische Anpassungen für Berlin vorgenommen hat. Konkret geht es um das Pre-Cooling vor dem Wettkampf. Bisweilen seien die wissenschaftlichen Resultate aber schwierig in der Praxis umzusetzen. «So wäre ein Kühlbad 20 Minuten vor dem Marathon gut. Ich kann aber kaum eine Badewanne in den Startbereich des Rennens stellen. Also suchen wir andere Wege.»

Der Leichtathletik-Nationaltrainer spricht von fruchtbaren Auseinandersetzungen, die er mit Severin Trösch führt. «Wir haben spannende Konflikte, in denen ich ganz bewusst den praxisnahen Trainer gebe. Severin schlägt etwas vor und ich sage, das funktioniert in der Realität nicht. So zwingen wir uns, gangbare Lösungen zu finden». Trösch seinerseits bleibt entschieden bescheiden. Zuerst kämen bei Ausdauerdisziplinen genetische Voraussetzungen wie Talent und danach Training. «Erst dann greift unsere Arbeit», sagt er. Beim Leichtathletik-Verband möchte man sie dennoch nicht missen.