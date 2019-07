Schlumpf ist in dieser Saison vom Verletzungspech verfolgt. Nachdem sie im letzten Jahr mit EM-Silber über 3000 m Steeple in Berlin und an der Cross-EM in Tilburg zwei Höhepunkte ihrer Karriere erlebt hatte, musste sie im April ihr Marathon-Debüt wegen einer Blase am Fuss verschieben. Seither wurde die 28-jährige Zürcherin vom TG Hütten immer wieder von kleineren Verletzungen zurückgeworfen. Zuletzt trainierte sie im Engadin, wo sie ihren Saisoneinstieg vorbereitete.

In den letzten Tagen litt Schlumpf an Fussschmerzen. Eine Verletzung, die sich bei einer ärztlichen Untersuchung als Stressreaktion herausstellte. Diese erfordert eine längere Trainingspause, weshalb sie sich die Athletin und ihr Betreuerteam entschieden, die Saison 2019 zu beenden.