Duplantis mit Weltrekord im Stabhochsprung

Duplantis, der mit dem zweiten Versuch reüssierte, verbesserte die Bestmarke des Franzosen Renaud Lavillenie vom Februar 2014 um einen Zentimeter.

Der als "Wunderkind" bezeichnete Duplantis lässt mit seinem Coup von Torun die Legenden seiner Disziplin, den Ukrainer Sergej Bubka (6,15 m im Jahr 1993) und Lavillenie, den Olympiasieger von 2012, bereits als Junior hinter sich.

Der gebürtige Amerikaner, der für das Heimatland seiner Mutter antritt, gewann 2018 den EM-Titel und im Herbst an der WM in Doha hinter dem Amerikaner Sam Kendricks die Silbermedaille. "Das war etwas, das ich wollte, seit ich drei Jahre alt bin", sagte der neue Weltrekordhalter.

Duplantis hatte seine grandiose Frühform im Olympia-Jahr bereits am vorigen Mittwoch unter Beweis gestellt, als er in Düsseldorf in drei Versuchen nur knapp an den 6,17 gescheitert war. "Das war ein guter Start in ein grosses Jahr", meinte er.