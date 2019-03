Die 27-jährige Toggenburgerin gewann ihre Serie in 2:02,02 Minuten. Sie reihte sich an dritter Position ein und liess den beiden vor ihr laufenden Gegnerinnen auf den letzten Metern keine Chance. Büchel strebt in der schottischen Metropole die dritte Goldmedaille in Serie an diesem Anlass an.

Die erst 18-jährige Delia Sclabas, die als grosses Talent gilt, schied über 800 m ebenso aus wie der gleichaltrige Ricky Petrucciani über 400 m. Beide nahmen zum ersten Mal an Hallen-Europameisterschaften teil.