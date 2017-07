"Mein allererstes Ziel ist es zu gewinnen. Ich will erfolgreich aufhören", sagte Bolt, dem zuletzt Rückenprobleme zu schaffen machten. "Ich habe viel mit dem Arzt gearbeitet. Es wird immer besser."

Der Jamaikaner wird am Freitag beim Diamond-League-Meeting in Monte Carlo seine WM-Generalprobe absolvieren. Nach der WM in London wird Bolt seine Karriere beenden.