Über die selten gelaufenen 150 m verbesserte Ajla Del Ponte die nationale Bestleistung von Lea Sprunger gleich um 35 Hundertstel.

Auch über 100 m zeigte Ajla Del Ponte einen gelungenen Auftritt. Die 11,26 Sekunden sind für sie der drittbeste Wert ihrer Karriere. Ihr persönlicher Bestwert liegt bei 11,21 Sekunden.

Mit diesen Leistungen knüpfte Ajla Del Ponte nahtlos an ihre Auftritte in der Hallensaison an. Damals war sie in 7,20 Sekunden die schnellste Europäerin über 60 m.