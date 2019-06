Die Top-Zeit gelang ihm ohne Windunterstützung. Wilson wird im Verlauf des Nachmittags noch über 200 m antreten.

Zuvor hatte bereits Salomé Kora überzeugt. Die Ostschweizerin knackte auf 1000 Meter über Meer und dank dem gerade noch zulässigen Rückenwind von 1,9 m/s über 100 m in 11,13 die Olympia- und WM-Limite. Mujinga Kambundji, die schnellste Schweizer Sprinterin, wird am Sonntagabend beim Diamond-League-Meeting in Eugene laufen.

Auch Kariem Hussein hatte in La Chaux-de-Fonds Grund zur Freude. Nach längerer Verletzungspause lief er in 49,74 erstmals wieder unter 50 Sekunden. Der Europameisterin Lea Sprunger gelang eine Steigerung, allerdings noch nicht auf dem erhofften Niveau. Die Westschweizerin wurde in 55,74 Sekunden gestoppt. Dieser Wert liegt knapp 1,5 Sekunden über ihrer Bestzeit.