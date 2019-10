Der 8. Tag der Leichtathletik-WM steht an. Heute werden in Doha gleich sechs Medaillensätze vergeben. Unter anderem über 400 Meter Hürden bei den Damen. Dort mittendrin: die Schweizerin Léa Sprunger. Dies dürfte aus Schweizer Sicht natürlich das Highlight des Abends werden. Aber auch die Vorläufe in der 4x100 Meter Staffel mit den Schweizer Sprinterinnen dürfen Sie sich nicht entgehen lassen. Hier im Live-Blog bleiben Sie am Ball.

Verpassen Sie kein Highlight: Tag 8 der WM im Live-Blog: