Lauberhorn-Streit beigelegt – Viola Amherd: «Die Rennen sind für die nächsten Jahre gesichert»

Wie die Lösung im Detail aussieht, war an der anschliessenden Medienkonferenz nicht zu erfahren. Immerhin verkündete Näpflin, auf eine neuerliche Anrufung des Internationalen Sportgerichtshofs CAS zu verzichten. Fakt dürfte aber sein, dass zur Beendigung der Auseinandersetzung wohl alle Beteiligten ihren Beitrag leisten mussten, sei es in Form von Kompromissen und/oder aufgewerteten finanziellen Zuschüssen ans OK in Wengen.

Der Streit war vor einer guten Woche eskaliert, nachdem Swiss-Ski beim Internationalen Skiverband FIS den (mittlerweile wieder zurückgezogenen) Antrag gestellt hatte, die Lauberhorn-Rennen aus dem Kalender für die übernächste Saison zu eliminieren. Lehmann und seinen Kollegen in der Verbandsspitze war es ein Dorn im Auge, dass sich die Organisatoren im Berner Oberland die von Swiss-Ski geleistete finanzielle Unterstützung als zu gering betrachteten. Näpflin sah sich primär übergangen, weil Swiss-Ski nicht bereit war, einen Teil der Einnahmen aus den TV-Rechten an die Wengener abzutreten.